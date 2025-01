Presidenza del Consiglio smentisce contratti con SpaceX: “notizia ridicola”

MeteoWeb

La Presidenza del Consiglio ha categoricamente smentito le voci riguardanti un presunto accordo tra il Governo italiano e SpaceX, la nota società aerospaziale fondata da Elon Musk. In una dichiarazione ufficiale, la Presidenza ha chiarito che non sono stati firmati contratti né conclusi accordi con SpaceX per l’utilizzo del sistema di comunicazioni satellitari Starlink.

Secondo quanto dichiarato dal Governo, le conversazioni con SpaceX si inseriscono nel contesto degli “approfondimenti normali che gli apparati dello Stato intrattengono con le società“, specificando che tali interlocuzioni riguardano in particolare quelle che si occupano di “connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati“.

La Presidenza del Consiglio ha inoltre smentito in modo ancor più deciso una notizia che circolava riguardo a un presunto incontro in cui il tema SpaceX sarebbe stato trattato con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. “La notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l’incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, è stata definita semplicemente ridicola“, ha ribadito la Presidenza, smontando così le speculazioni che avevano alimentato il dibattito pubblico.

La vicenda, dunque, non ha avuto alcun riscontro ufficiale e la smentita del Governo italiano ha dissipato ogni dubbio sulla natura delle interazioni tra lo Stato e la società SpaceX.

