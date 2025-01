Previsioni Meteo Abruzzo: stabilità fino al 2, poi perturbazione artica

MeteoWeb

Gli ultimi giorni del 2024 hanno portato con sé un esteso campo di alta pressione che continua a dominare il quadro meteorologico sull’Abruzzo, garantendo condizioni di tempo stabile su gran parte della regione. Questa fase anticiclonica, che si protrarrà fino alla prima metà di giovedì 2 gennaio, sarà però seguita da un cambiamento repentino. Una perturbazione di origine nord-atlantica, accompagnata da infiltrazioni di aria fredda di estrazione artica, attraverserà rapidamente l’Italia, portando nubi e precipitazioni sulle regioni centro-meridionali tra il 3 e il 4 gennaio.

Nella giornata di giovedì 2 gennaio, le condizioni meteorologiche saranno ancora caratterizzate da stabilità. Al mattino potrebbero formarsi delle nebbie sul versante orientale della regione, destinate a dissolversi nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rimarranno stabili, mentre si prevede un rinforzo dei venti di Libeccio a partire dalla sera. Contestualmente, si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità su tutto il territorio.

Un quadro decisamente più instabile si prospetta per venerdì 3 gennaio, quando la nuvolosità aumenterà ulteriormente nel corso della giornata. Le prime precipitazioni, provenienti dalle vicine Marche e Umbria, raggiungeranno l’Abruzzo nel pomeriggio e si intensificheranno verso sera, portando un peggioramento generalizzato delle condizioni atmosferiche.

Le temperature minime registrate negli ultimi giorni sull’Abruzzo testimoniano l’impatto del freddo intenso che ha caratterizzato la regione. Tra le località più gelide si segnalano Roccaraso Aremogna con -21,5°C, l’Altopiano delle Cinquemiglia con -20,4°C e Pescocostanzo, Quarto di Santa Chiara e Campo Felice, Camardosa, entrambe con -18,7°C. Anche Palena, Stazione, ha registrato -17,7°C, mentre i Piani di Pezza hanno toccato -16,7°C e l’Altopiano delle Rocche -15,4°C. Castel del Monte, Pietrattina, ha chiuso questa impressionante lista con -14,2°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

