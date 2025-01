Previsioni Meteo Abruzzo: stabilità temporanea e venti di burrasca in arrivo

MeteoWeb

Dopo il passaggio di una breve fase di instabilità, l’Abruzzo si appresta a vivere giornate prevalentemente stabili e in linea con le medie climatiche di gennaio. La giornata odierna si è presentata con un cielo sereno o poco nuvoloso, accompagnato da un clima tipicamente invernale, ma senza particolari estremi. Questa pausa meteorologica offrirà una tregua dopo le recenti perturbazioni. Le condizioni atmosferiche tenderanno a variare leggermente nei giorni successivi. Domenica 5 gennaio sarà caratterizzata da un’alternanza di nubi e schiarite, senza però fenomeni di rilievo. Un quadro analogo è previsto per lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, quando il tempo resterà sostanzialmente stabile, sebbene accompagnato da una progressiva intensificazione dei venti.

In serata, il Libeccio inizierà a soffiare con maggiore vigore, portando il Garbino sul versante orientale e sulla costa adriatica. Questo fenomeno sarà più evidente durante la notte e nella giornata di martedì 7 gennaio, con raffiche che potrebbero accentuare la percezione di variabilità atmosferica, pur senza precipitazioni significative.

