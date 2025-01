Previsioni Meteo Calabria: instabilità sabato, miglioramento da domenica

MeteoWeb

Il fine settimana in Calabria sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, influenzate dall’avvicinamento del fronte di una perturbazione il cui centro di bassa pressione si trova distante, nel Nord Europa. Sebbene la regione non sarà direttamente coinvolta, si prevedono comunque effetti locali, con piogge sparse e un calo delle temperature. Nella giornata di sabato 4 gennaio, le precipitazioni interesseranno gran parte del territorio regionale fino al primo pomeriggio, risparmiando probabilmente solo l’area del Crotonese. Sui rilievi montuosi sono attese deboli nevicate oltre i 1700-1800 metri di altitudine.

Nel corso del pomeriggio e della sera, le piogge si concentreranno principalmente sul Catanzarese, il Vibonese e il Reggino, mentre il resto della regione vedrà un’attenuazione dei fenomeni, fatta eccezione per qualche breve piovasco isolato nelle aree tirreniche del Cosentino. Le temperature massime subiranno un calo nel Cosentino, Crotonese e Catanzarese, mentre il moto ondoso del mar Tirreno, inizialmente molto mosso, andrà gradualmente diminuendo nel corso della giornata.

Domenica 5 gennaio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso sulle aree tirreniche e interne, con la possibilità di qualche breve e isolato piovasco al mattino lungo i litorali tirrenici, la Piana Lametina, il Vibonese e il Reggino tirrenico. Sul resto del territorio il tempo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime scenderanno, rendendo la notte tra sabato e domenica particolarmente fredda, mentre le massime registreranno un lieve aumento, in particolare sulle aree ioniche.

Lunedì 6 gennaio il quadro meteorologico si mostrerà ulteriormente stabile. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso durante le ore mattutine, con un aumento delle nubi sparse medio-alte nel pomeriggio e in serata, ma senza precipitazioni.

