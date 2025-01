Previsioni Meteo Lombardia: l’alta pressione cede il passo a 2 perturbazioni

MeteoWeb

“Flusso in quota da ovest nordovest per il graduale cedimento dell’alta pressione tra l’Europa centrale e il bacino del Mediterraneo, dovuto alla discesa di una struttura depressionaria dal Nord Atlantico. Tra sabato e domenica temporanea graduale rimonta dell’alta pressione dall’Atlantico al Mediterraneo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Fino alla mattina di domani, venerdì, nuvoloso con possibile pioviggine sparsa, limite neve oltre 1100-1200 metri circa. Ampie schiarite nel pomeriggio di domani, venerdì. Tra sabato e domenica nuvolosità irregolare. Con l’inizio della prossima settimana aumento dell’instabilità per il probabile avvicinamento di una nuova struttura depressionaria atlantica“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso. Vero sera sulla Pianura addensamenti sparsi per nubi basse, con foschie e locali banchi di nebbia.

Precipitazioni: fino al mattino possibili residue deboli sui settori orientali e settentrionali, a carattere di nevischio oltre 1000 metri circa. In giornata assenti o occasionale pioviggine.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 0 e 5°C, massime tra 8 e 12°C.

Zero termico: intorno a 1500 metri, in abbassamento in serata.

Venti: in pianura deboli occidentali, dal pomeriggio orientali; in montagna da nord nordovest, fino al mattino moderati a tratti forti, quindi in attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.