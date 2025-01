Previsioni Meteo Lombardia: brevi precipitazioni diffuse oggi e domani

MeteoWeb

“Il passaggio di una saccatura tra stasera e domani porterà maggiori annuvolamenti con brevi precipitazioni diffuse; venerdì intenso flusso settentrionale con possibili rinforzi di vento a basse quote per la presenza di una struttura depressionaria a nord delle Alpi, in Lombardia solo qualche debole precipitazione sui rilievi settentrionali nella seconda parte della giornata. Da sabato flusso dai quadranti settentrionali freddo ma via via più stabile: prevalentemente sereno con temperature in calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nelle prime ore del giorno cielo coperto su tutta la regione, poi nuvole in graduale dissolvimento a partire da ovest.

Precipitazioni: nella notte deboli diffuse su tutta la regione, a carattere nevoso sulle Alpi e Prealpi con quota variabile tra 1300 e 1600 metri, in mattinata deboli precipitazioni residue sul mantovano.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 5°C e 7°C, massime tra 8°C e 11°C.

Zero termico: tra 2000 e 2400 metri.

Venti: deboli occidentali, in rinforzo in tarda serata; in montagna moderati dai quadranti meridionali, in rotazione da nord in serata.

Altri fenomeni: possibili foschie e locali banchi di nebbia in serata sulla pianura.

