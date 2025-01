Previsioni Meteo Lombardia: l’Epifania porta pioggia e neve

MeteoWeb

“Nel weekend che porta all’Epifania avremo la compagnia di un robusto ma transitorio campo di alta pressione, il quale se da una parte garantirà generale assenza di precipitazioni, dall’altro favorirà la formazione di nebbie e nubi basse sulla pianura, mentre un maggior soleggiamento è atteso sulle Alpi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Un netto cambiamento del tempo è atteso per lunedì 6, quando è previsto l’ingresso di una moderata perturbazione atlantica: è quindi atteso il ritorno delle piogge su gran parte della regione, anche moderate sui rilievi alpini e prealpini, gli stessi che vedranno il ritorno anche della neve oltre i 1200-1400 metri di quota. Riguardo le temperature ci attendono giornate fredde e tipicamente invernali, tuttavia le gelate sulla pianura saranno limitate alla mattinata di sabato, poco probabili nelle restanti giornate“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso su pianura e Appennino, poco nuvoloso su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: generalmente assenti, non esclusa pioviggine sulla bassa pianura occidentale in serata.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra -2 e 2 °C, massime tra 5-8 °C.

Zero termico: intorno a 800-1000 metri.

Venti: in prevalenza deboli su tutto il territorio, di direzione variabile in pianura e occidentali in montagna.

Altri fenomeni: possibili foschie dense e nebbie sulla pianura tra notte e mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

