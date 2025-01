Previsioni Meteo Lombardia: 2 impulsi perturbati nei prossimi giorni

MeteoWeb

“La perturbazione appena transitata sulla Lombardia verrà seguita da ulteriori due impulsi perturbati nei prossimi giorni; il primo, moderato, tra sabato e domenica, mentre il secondo, localmente intenso, farà visita alla nostra regione tra lunedì e martedì, relegando la neve a quote spesso superiori ai 1200-1500 metri. Nel frattempo, oggi segnaliamo un tempo in miglioramento che si concretizzerà con più sole nella giornata di domani, seppur nelle ore più fredde sia probabile il ritorno di nebbie, anche fitte, su parte della pianura. Parlando di temperature, da oggi e fino a martedì 28, sia le massime ma soprattutto le minime si confermeranno superiori alle medie climatologiche del periodo; saranno generalmente assenti le gelate in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi. Probabili nubi basse estese al mattino sulla pianura, in parziale dissoluzione nel pomeriggio con ampie schiarite.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 0-4 °C, massimi tra 8-11 °C.

Zero termico: in progressivo aumento fino a 2800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali al mattino, poi deboli o molto deboli di direzione variabile; in montagna deboli variabili nelle valli, moderati occidentali in quota.

Altri fenomeni: probabili foschie dense o nebbie sulla pianura nel corso della notte e al primo mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

