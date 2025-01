Previsioni Meteo Lombardia: instabilità tra domenica e lunedì

MeteoWeb

“Sull’Europa occidentale la persistenza dell’anticiclone continua a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Lombardia fino a sabato. Il flusso di aria fredda e secca proveniente dai settori orientali garantisce con buona probabilità che non ci saranno nebbie estese“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Da sabato il vortice di bassa pressione in quota proveniente dal Mar Libico si sposterà verso il Mar Tirreno, con conseguente aumento di instabilità sulla Lombardia domenica e lunedì. Maggiore nuvolosità e qualche debole precipitazione a partire dai settori meridionali domenica, lunedì nuvolosità in attenuazione, possibili deboli precipitazioni fino al mattino sulla pianura occidentale. Martedì cielo in progressivo rasserenamento. Precipitazioni assenti”.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta di notte annuvolamenti sull’Appennino e sulle Prealpi, possibili foschie o nubi basse sulla bassa pianura centrale, altrove sereno; dal mattino prevalentemente sereno ovunque, in serata nubi basse sulla pianura orientale, possibili foschie o nubi basse sulla bassa pianura centrale.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve calo. In pianura valori minimi tra -4 e 4 °C, massimi tra 4 e 8 °C.

Zero termico: in progressivo rialzo durante la giornata sin verso i 2000 metri.

Venti: in pianura deboli variabili; in montagna deboli variabili, moderati orientali sull’Appennino.

Altri fenomeni: probabili gelate nella notte e nel primo mattino.

