Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse e nevicate sulle Alpi per l’Epifania

“Tra lunedì 6 e martedì 7 è atteso il transito di una moderata perturbazione atlantica, che apporterà piogge diffuse e nevicate sulle Alpi oltre i 1300 metri. Seguirà un breve miglioramento prima del passaggio di una nuova perturbazione nella giornata di giovedì 9. In tutto questo contesto le temperature sono previste perlopiù stazionarie, caratterizzate da una scarsa variazione tra notte e giorno e dall’assenza di gelate in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata, fugaci schiarite saranno ancora possibili sulla bassa pianura orientale nel pomeriggio.

Precipitazioni: probabili già dal mattino su Alpi e Prealpi, di debole o molto debole intensità, con marginale interessamento anche della pianura. Intensificazione dal pomeriggio con estensione dei fenomeni verso est. Quota neve su Alpi e Prealpi generalmente tra 1300-1500 metri, oltre i 1600 metri sull’Appennino.

Temperature: minime e massime in aumento. Valori minimi in pianura intorno a 3 °C, massimi intorno a 7 °C.

Zero termico: tra 1600-1800 metri su Alpi e Prealpi.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna moderati meridionali, fino a forti ad alta quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

