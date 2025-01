Previsioni Meteo Lombardia: nel pomeriggio-sera deboli nevicate sui rilievi settentrionali

MeteoWeb

“Oggi, venerdì, intenso flusso settentrionale in quota associato ad una depressione sull’Europa Centrale; in Lombardia temporanei rinforzi di vento anche nei bassi strati, tra pomeriggio e sera deboli nevicate sui rilievi settentrionali. Sabato e domenica flusso dai quadranti settentrionali, freddo ma progressivamente più stabile: prevalentemente sereno con temperature in calo. Domenica giornata soleggiata con rinforzo del vento in mattinata sulle Alpi e sulla pianura occidentale, temperature in calo. Nei giorni seguenti alta pressione con tempo soleggiato e temperature in graduale rialzo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con residui addensamenti fino al mattino sui rilievi di confine e sui settori meridionali.

Precipitazioni: nevicate molto deboli residue nella notte sulle vette alpine di confine.

Temperature: minime e massime in moderato calo. In pianura minime tra -2 e 3 °C, massime tra 6 e 9 °C.

Zero termico: inizialmente variabile tra 800 e 1200 metri, in abbassamento dalla sera.

Venti: in pianura deboli orientali fino al mattino, poi rotazione da nord, in montagna moderati con rinforzi sulle creste Retiche da nord.

Altri fenomeni: possibili gelate isolate in pianura.

