Previsioni Meteo Lombardia: possibile cambiamento in vista domenica

MeteoWeb

“Una vasta e robusta area anticiclonica si protende dall’Atlantico fino ad occupare tutta l’Europa Centrale, assicurando anche sul Nord Italia condizioni di tempo stabile e soleggiato. Quelle che seguiranno saranno giornate comunque tipicamente invernali, con estese gelate sia in pianura che in montagna ma, complice l’afflusso di aria fredda e secca orientale, con buona probabilità, senza nebbie estese. Possibile un lieve cambiamento in vista di domenica 19, quando la risalita di un vortice di bassa pressione dal Tirreno potrebbe portare maggiore nuvolosità e qualche locale debole precipitazione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza sereno per l’intera giornata, temporanei annuvolamenti saranno possibili sulle Alpi e sulla pianura orientale.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie sulla pianura, in aumento in montagna. Valori minimi in pianura tra -4/-1 °C, massimi tra 4/6 °C.

Zero termico: inizialmente oltre i 2000 metri, verso sera in brusco abbassamento verso i 1400 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, tendenti a ruotare da est nel pomeriggio; in montagna deboli o moderati settentrionali, anche forti ad alta quota, localmente a carattere di foehn nelle valli.

Altri fenomeni: gelate estese nella notte e al primo mattino, anche in pianura. Non esclusi locali banchi di nebbia sulla bassa pianura al primo mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.