Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per febbraio

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di febbraio.

3 – 9 Febbraio 2025

La prima settimana si apre all’insegna di una marcata anomalia anticiclonica, da cui deriveranno regimi precipitativi al di sotto della media del periodo al Centro-Nord e coste tirreniche meridionali, in linea o anche al di sopra sul resto del Paese. Per quanto invece attiene le temperature, si ritiene che permarranno in linea con la media del periodo su tutto il Paese.

10-16 Febbraio 2025

Permane, anche se leggermente attenuata, l’anomalia anticiclonica della settimana precedente, con regimi precipitativi in linea con la media del periodo al Centro-Nord e gran parte del Sud, escluse al più le coste ioniche dove continueranno a permanere al di sopra. Le temperature invece si porteranno ovunque al di sopra della media del periodo.

17-23 Febbraio 2025

Permane e si rafforza nella terza settimana il regime anticiclonico della precedente con regimi precipitativi che divengono inferiori al media del periodo al Centro-Nord, mentre al Sud permangono nella media del periodo, con picchi al di sopra lungo le coste ioniche. Le temperature invece permangono al di sopra della media del periodo su tutto il Paese.

24 Febbraio – 02 Marzo 2025

Nessuna particolare variazione attesa nell’ultima settimana, rispetto alla precedente, con al più le temperature al sud che si portano nella media del periodo.

