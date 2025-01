Previsioni Meteo Piemonte: piogge sparse nel weekend

MeteoWeb

“L’allontanamento verso i Balcani della depressione che ha interessato il Piemonte fino a stamattina, insieme alla graduale espansione di un anticiclone atlantico sul Mediterraneo occidentale, favorirà condizioni di tempo stabile sulla regione per oggi pomeriggio e domani, con foschie e nebbie in formazione nelle ore più fredde. Sabato una saccatura nord-atlantica si approfondirà su Francia e Spagna, portandosi in serata a ridosso dell’arco alpino e convogliando intensi flussi umidi in quota, che determineranno un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse sul settore orientale, in estensione ai settori alpini nella mattinata di domenica. L’esaurimento dei fenomeni è atteso dal pomeriggio, grazie a una nuova temporanea espansione dell’anticiclone atlantico“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo poco nuvoloso sulle Alpi con velature in transito dalla tarda mattinata; soleggiato altrove con nubi basse su Appennino, Astigiano e Alessandrino, in estensione a tutte le pianure nel corso del pomeriggio. Foschie e banchi di nebbia sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni assenti. Zero termico in sensibile rialzo fino a 2800-3100 m, con valori inferiori su Alpi Pennine e Lepontine intorno a 1900 m in serata. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti moderati sudoccidentali in montagna, in intensificazione sull’Appennino in serata; deboli variabili altrove con rinforzi da sud su Astigiano e Alessandrino.

