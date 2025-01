Previsioni Meteo Piemonte: tornano pioggia e neve

MeteoWeb

La lenta risalita verso Nord di un minimo depressionario sul Mar Tirreno, denominato Gabri, da oggi determina maltempo con precipitazioni deboli localmente moderate, nevose al di sopra dei 900-1000 m, anche 600-700 m nelle ore notturne sul basso Piemonte. La copertura nuvolosa nelle ore notturne manterrà le temperature minime diffusamente sopra zero: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Oggi deboli su tutta la regione già dalle prime ore del mattino, con valori localmente moderati sul settore sudorientale. Nel pomeriggio precipitazioni deboli, più probabili su tutta la fascia occidentale e settentrionale, sporadiche altrove. Quota neve sugli 800-900 m, puntualmente più bassa nella notte fino a 600 m sulle zone al confine con la Liguria. Zero termico in calo già dal mattino fino a 1400-1500 m a nord e 1200-1300 m a sud, stazionario nel pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti da sudest in montagna, moderati al primo mattino in successiva attenuazione; deboli da nordest in pianura con locali con rinforzi.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni

deboli diffuse sulla regione, con valori localmente moderati sui settori sudorientali, in particolare nella prima parte della giornata. Quota neve tra i 900 e 1200 m, in calo fino a 600-700 m sul basso Piemonte nella notte e al primo mattino, in successivo rialzo. Zero termico stazionario sui 1100-1200 m a sud e 1400-1500 m a nord. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti orientali a tutte le quote, con locali rinforzi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.