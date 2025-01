Previsioni Meteo Puglia: piogge in arrivo prima della stabilità del weekend

MeteoWeb

Una massa di aria fredda ha raggiunto il Nord Italia e si prepara a scivolare verso sud, sfiorando la Puglia nelle prossime ore. Questa configurazione atmosferica determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche tra stasera e domani, prima di un ritorno alla stabilità previsto per domenica. Nel corso della giornata odierna, il cielo si presenterà progressivamente più nuvoloso. Le prime piogge si manifesteranno in serata nelle aree settentrionali della regione, estendendosi poi verso le zone centrali e il Salento. I venti, inizialmente di libeccio, subiranno una rotazione da maestrale nella tarda serata, rendendo l’atmosfera più dinamica.

Le temperature odierne rimarranno stazionarie, con valori minimi compresi tra 5 e 10 gradi e massime che potranno raggiungere i 13-15 gradi. La giornata di domani sarà caratterizzata da un ulteriore calo termico. Al mattino si attendono residue precipitazioni nel sud della regione, mentre altrove il tempo si farà più variabile, accompagnato da venti sostenuti di maestrale e mari poco mossi.

Domenica si prospetta una giornata all’insegna del sole, con venti che tenderanno nuovamente a ruotare da scirocco nelle ore serali. Le temperature rimarranno sostanzialmente invariate, contribuendo a un clima più stabile e piacevole rispetto ai giorni precedenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.