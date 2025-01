Previsioni Meteo Puglia: torna lo Scirocco, massime fino a +15°C

MeteoWeb

Una rapida perturbazione ha attraversato il versante adriatico nelle scorse ore, portando piovaschi sulla Puglia e un generale calo delle temperature. La giornata odierna si è caratterizzata per un clima più freddo rispetto ai giorni precedenti, con ultime piogge al mattino concentrate soprattutto sulla parte meridionale della regione. Altrove, le condizioni meteorologiche sono state variabili, accompagnate da venti di maestrale che hanno reso i mari poco mossi. Le temperature hanno subito una diminuzione significativa, con valori minimi che si sono attestati tra i 2 e gli 8 gradi, mentre le massime non hanno superato i 10-12 gradi.

Tuttavia, un miglioramento è previsto a partire da domani, quando l’alta pressione tornerà a dominare la scena meteorologica. La giornata sarà prevalentemente soleggiata, sebbene non mancheranno temporanei annuvolamenti. Nel corso della serata, i venti cambieranno direzione, passando nuovamente a soffiare da Scirocco, favorendo un graduale rialzo delle temperature.

L’inizio della prossima settimana non vedrà variazioni significative nello scenario atmosferico. Lunedì, infatti, il cielo si presenterà per lo più poco nuvoloso o a tratti nuvoloso, con venti ancora di Scirocco che contribuiranno a mantenere i mari mossi. Le temperature continueranno la loro fase di aumento, con massime che potrebbero raggiungere i 15 gradi.

