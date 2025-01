Previsioni Meteo Sardegna: in arrivo tempesta di vento e nubifragi

MeteoWeb

Dopo il freddo intenso, la Sardegna sarà colpita da forti piogge accompagnate da una tempesta di vento. Nei prossimi giorni sono previste abbondanti precipitazioni, anche sotto forma di temporali, con un’intensità crescente fino a lunedì 20, quando la area ciclonica comincerà a spostarsi dalla regione verso la terraferma. “Nelle 6 ore sono previsti tra i 30 e i 40 millimetri di pioggia tra Nuorese, Ogliastra, Supramonte e parte della Baronia tra il pomeriggio di venerdì sino a buona parte di metà giornata di sabato quando gli acquazzoni interesseranno anche il Sarrabus“, spiegano i meteorologi dell’Aeronautica militare della base di Decimomannu (Cagliari). Sul Nuorese, tra gli 800 e i 1000 metri, si registreranno abbondanti nevicate già questa notte e domani mattina sui rilievi. Possibilità di precipitazioni nevose anche domenica ma solo nelle cime più alte. La vasta area ciclonica porterà con sé anche venti forti dai quadranti orientali con rinforzi sino a 80-100 km/h. “Sono possibili anche mareggiate lungo le coste esposte a Est – proseguono gli esperti – mentre nel corso di venerdì e sabato le raffiche andranno pian piano a indebolirsi. L’area ciclonica, infatti, abbandonerà la Sardegna tra lunedì e martedì per spostarsi verso al Penisola e il tempo andrà a migliorare“.

