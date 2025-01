Previsioni Meteo Toscana: neve debole o nevischio fin sui fondovalle di Aretino e Appennino fiorentino

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in prevalenza poco nuvoloso sul nord-ovest e zone costiere; da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sulle province orientali con possibilità di neve debole o nevischio fin sui fondovalle di aretino (in particolare Val Tiberina e alto Casentino) e Appennino fiorentino (soprattutto alto Mugello).

Venti: moderati-forti nord-orientali.

Mari: molto mossi a largo, poco mossi sottocosta

Temperature: in ulteriore calo su valori inferiori alle medie, massime in pianura comprese tra 5 e 8°C (intorno a -5/-6°C a 1500 metri). Sensazione di freddo acuita dal vento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone orientali con tendenza ad attenuazione della copertura nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti: moderati nord-orientali in attenuazione.

Mari: mossi o molto mossi a largo.

Temperature: minime in locale diminuzione, massime in lieve aumento, più marcato in alta montagna.

Mercoledì 15 poco nuvoloso. Tendenza ad aumento della copertura dal tardo pomeriggio.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime in diminuzione con gelate, massime in sensibile aumento.

Giovedì 16 sereno, salvo annuvolamenti sui settori appennini orientali e sulla costa meridionale.

Venti: moderati di Grecale.

Mari: mossi a largo.

Temperature: minime in aumento in pianura, in lieve calo in montagna. Massime in calo di 2-3°C.

