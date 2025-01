Previsioni Meteo Trentino: sole e vento forte da sabato a lunedì

MeteoWeb

Meteotrentino comunica che dal pomeriggio-sera di oggi e nella prossima notte i venti di foehn tenderanno ad attenuare o cessare in Trentino, mentre la nuvolosità intensificherà con possibili locali deboli o debolissime nevicate: qualche centimetro di neve potrà cadere soprattutto sui rilievi settentrionali ed occidentali ma non è escluso che qualche fiocco possa essere osservato altrove ed eventualmente anche a quote basse.

Dalle ore centrali di domani, sabato 11 gennaio, a lunedì sera si prevede che sarà molto soleggiato con venti settentrionali, a carattere di foehn in valle, che, soprattutto domenica 12 gennaio, potranno risultare forti e con raffiche localmente superiori a 70 km/h anche in valle. In montagna le temperature saranno sotto la media (minime vicine a – 10 °C a 2000 metri sul livello del mare) e, nelle zone esposte, a causa del forte vento, sarà marcato l’effetto wind chill (temperatura percepita più bassa a causa del vento). A bassa quota le temperature rimarranno generalmente sopra la media dove soffieranno i venti di foehn.

Da martedì 14 gennaio e per diversi giorni c’è una bassa probabilità di precipitazioni con temperature sopra la media specie in montagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

