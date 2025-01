Previsioni Meteo Umbria: temperature in rialzo, ma da martedì piogge più intense

MeteoWeb

La giornata odierna in Umbria è iniziata con gelate diffuse e la presenza di ghiaccio sulle strade, una condizione causata dalle piogge della sera precedente che hanno lasciato l’asfalto bagnato. Durante la notte, con il cielo rasserenato, l’abbassamento delle temperature ha favorito la formazione del ghiaccio, creando qualche disagio alla circolazione stradale. Le condizioni meteorologiche odierne si sono presentate stabili e soleggiate, con temperature massime in aumento, soprattutto nelle aree montane. Questo trend proseguirà nei prossimi giorni, portando valori termici sopra la media stagionale a partire da domani. L’arrivo di una perturbazione atlantica farà sentire i suoi primi effetti con un progressivo aumento della copertura nuvolosa. L’aria umida associata al fronte caldo provocherà un incremento delle nubi che potrebbe portare a qualche debole pioviggine nella serata di domani.

L’Epifania sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche simili, con temperature massime in ulteriore rialzo. Tuttavia, saranno possibili precipitazioni sparse, seppur di lieve entità. Maggiori fenomeni, di una certa rilevanza, sono invece attesi per martedì 7 gennaio, quando la perturbazione potrebbe manifestarsi con piogge più consistenti in alcune aree della regione.

