Previsioni Meteo Veneto: fase variabile/perturbata fino a domani pomeriggio

MeteoWeb

“Venerdì, un minimo depressionario, in approfondimento sulla Francia e successivo trasferimento sul Mediterraneo, convoglierà sulla nostra regione correnti cicloniche umide, responsabili di una fase variabile/perturbata fino al pomeriggio di sabato. In seguito la pressione sarà in aumento e il tempo diventerà più stabile, per effetto della maggiore influenza dell’alta pressione azzorriana in espansione sull’Europa centrale“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità in aumento fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso; modeste precipitazioni sparse inizialmente sulle zone meridionali ed occidentali, in estensione al resto della regione entro sera. Limite della neve intorno a 1100-1300 m. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti occidentali, in rotazione fino a disporsi da sud dalla serata; in pianura da nord-est, da deboli nel primo pomeriggio, in intensificazione fino a moderati in serata.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto nella prima metà della giornata; nel corso del pomeriggio parziali schiarite a partire dalle zone orientali.

Precipitazioni: Tra la notte e la mattina probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse, più intense durante la notte; dalle ore centrali i fenomeni saranno in esaurimento a partire dalla pianura orientale, ma potranno essere un po’ più persistenti e ancora significativi verso ovest. Limite della neve a circa 1000-1200 m.

Temperature: Minime in aumento in pianura e nelle valli, in calo in quota; massime in ripresa in pianura, in calo sulle zone montane.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori meridionali; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali, moderati, a tratti anche tesi nella prima metà della giornata specie verso sud e lungo la costa, con tendenza all’attenuazione durante il pomeriggio.

Mare: Mosso.

Domenica 2 tempo stabile con cielo sereno; non esclusa qualche foschia o locale nebbia in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, con possibili valori localmente inferiori a zero anche in pianura; massime in aumento.

Venti: In quota, fino al primo mattino meridionali da moderati a deboli, dalle ore centrali deboli da nord-est; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza nord-orientali, deboli sull’entroterra, dove in alcuni momenti saranno variabili in direzione, moderati, o a tratti tesi in serata, lungo la costa.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Lunedì 3 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione con massime tendenti al rialzo in montagna e alla diminuzione in pianura.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 4 febbraio atteso tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve calo in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.