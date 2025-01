Previsioni Meteo Veneto: nubi e possibili piogge in pianura tra oggi e domani

MeteoWeb

“Un’area di bassa pressione, in spostamento dai Balcani verso ovest, transiterà sulla regione tra mercoledì e le prime ore di giovedì, portando degli annuvolamenti e un basso rischio di qualche precipitazione, più che altro in pianura. Poi da giovedì si riaffermerà temporaneamente un regime anticiclonico associato ad un alta pressione in espansione sull’Europa centrale. Sabato la pressione riprenderà a calare per effetto dell’influenza di correnti cicloniche convogliate da un minimo depressionario centrato tra Sicilia e Sardegna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità irregolare, a tratti compatta, alternata a tratti di sereno più ampi sulle zone montane. Non esclusa in pianura qualche debolissima precipitazione fino al pomeriggio. Temperature diurne prevalentemente in diminuzione, salvo locali rialzi nelle valli interessate dal Foehn. Venti in quota inizialmente tesi, poi moderati da nord o da nord-est, con locale Foehn in qualche valle; in pianura deboli variabili, salvo moderati rinforzi serali da nord-est in prossimità della costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani tra la notte ed il mattino è atteso cielo in prevalenza nuvoloso; dalla mattina nuvolosità in diminuzione a partire dalle zone montane fino a cielo in prevalenza sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura in aumento; nelle valli pressoché stazionarie o in leggero calo; in quota minime in diminuzione, massime in rialzo.

Venti: In quota deboli/moderati da est; nelle valli variabili. In pianura provenienti da nord-est deboli/moderati sull’entroterra, moderati, a tratti tesi/forti, verso la costa.

Mare: Mosso, anche molto mosso fino al primo pomeriggio.

Venerdì 17 cielo in prevalenza sereno, salvo possibili nubi basse fino al primo mattino sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo in pianura; prevalentemente in aumento in montagna, salvo diminuzione delle minime nelle valli.

Venti: In quota inizialmente moderati orientali, poi in rotazione e lieve attenuazione fino a diventare deboli/moderati meridionali; nelle valli variabili. In pianura, nella prima metà della giornata da nord-est da deboli sull’entroterra a moderati/tesi lungo la costa; dalle ore centrali in prevalenza deboli occidentali, salvo lungo la costa dove saranno ancora in prevalenza moderati nord-orientali.

Mare: Mosso.

Sabato 18 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo aumento della nuvolosità dalla serata sulle zone meridionali. Temperature in aumento, salvo calo delle minime in pianura. Modesti rinforzi dei venti dai settori orientali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 19 nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto, con possibilità di qualche modesta precipitazione soprattutto nella seconda metà della giornata e sulle zone pianeggianti. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

