Previsioni Meteo Veneto: nubi e qualche pioggia nei prossimi giorni

All’inizio in quota si espande dal Nord Africa verso l’Europa un promontorio anticiclonico, dopodiché in breve è atteso un rinforzo di correnti umide sud-occidentali, martedì 7 gennaio transita un’ampia saccatura di origine nord-atlantica e mercoledì sera arriva un moderato sistema frontale; sul Veneto, dunque, rispetto ai giorni scorsi la nuvolosità si fa più frequente, con un po’ di precipitazioni soprattutto martedì e discrete oscillazioni dal punto di vista termico. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 4

Cielo da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, per nubi stratificate; precipitazioni generalmente assenti.

Domenica 5

Cielo: Cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo qualche temporanea schiarita.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo qualche fiocco di neve nelle primissime ore in quota sulle Dolomiti settentrionali e a tratti possibile locale pioviggine in seguito più che altro su pianura e Prealpi occidentali.

Temperature: Aumento in quota, specie riguardo alle minime; nelle valli, valori stazionari o un po’ in aumento; sulla costa, minime senza notevoli variazioni e massime in lieve calo; altrove, minime in contenuto aumento specie a sud-ovest e massime in contenuta diminuzione.

Venti: In quota, da tesi occidentali a forti sud-occidentali; altrove generalmente deboli, con direzione variabile salvo prevalenza dai quadranti nord-orientali verso sera su bassa pianura e costa.

Mare: In genere quasi calmo.

Lunedì 6

Cielo: Cielo perlopiù coperto, salvo occasionali schiarite.

Precipitazioni: Probabile a tratti fino alle ore centrali qualche locale lieve fenomeno, con limite delle nevicate sui 1400-1700 metri e possibili episodi di gelicidio nelle valli; dopo un diradamento nelle ore diurne, di sera fenomeni sparsi e localmente un po’ più significativi.

Temperature: Minime in aumento, anche sensibile sulle zone montane; massime in contenuto aumento, salvo locali lievi controtendenze in quota.

Venti: In quota, prevalentemente forti da sud-ovest; nelle valli, in genere deboli con direzione variabile; in pianura a tratti deboli e a tratti moderati, prevalentemente dai quadranti nord-orientali a parte il litorale sud, dove verso sera è attesa una discreta ventilazione meridionale.

Mare: Nelle primissime ore quasi calmo, poi poco mosso, anche mosso a sud di sera.

Martedì 7

Cielo nelle prime ore da coperto a molto nuvoloso, poi irregolarmente nuvoloso con spazi di sereno via via più significativi; precipitazioni in prevalenza sparse e di moderata entità salvo possibili locali rovesci, più presenti su zone montane e pianura centro-settentrionale fino al mattino, con limite delle nevicate in abbassamento a circa 1100-1400 metri sulle Prealpi e 900-1200 metri sulle Dolomiti; per le temperature minime sono attese discrete variazioni di carattere locale tra cui spiccano diminuzioni ad alta quota, per le massime prevale un contenuto aumento.

Mercoledì 8

Leggera instabilità con varie iniziali schiarite, addensamenti nuvolosi a partire da pianura e Prealpi; modeste precipitazioni sparse più probabili a fine giornata sulle zone centro-settentrionali, con limite delle nevicate a circa 1000-1300 metri sulle Prealpi e 900-1200 metri sulle Dolomiti; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale; per le temperature massime, prevale una contenuta diminuzione.

