Previsioni Meteo Veneto: nuove saccature e correnti fredde

Correnti umide sud-occidentali in quota precedono il transito martedì di un’ampia saccatura dal Nord Atlantico, che lascia dietro di sé una circolazione lievemente ciclonica, seguita infine da una nuova saccatura; sul Veneto dunque la nuvolosità è abbastanza frequente fino a giovedì, con un po’ di precipitazioni soprattutto martedì mattina e giovedì, perlopiù nel contesto di una ridotta escursione termica diurna; ampie schiarite venerdì, con arrivo di correnti fredde dai quadranti settentrionali. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Lunedì 6

Cielo perlopiù coperto, salvo occasionali schiarite; possono verificarsi a tratti alcune precipitazioni, fino al pomeriggio al più locali e deboli, in serata da locali a sparse e da deboli ad occasionalmente moderate; limite delle nevicate in rialzo, fino a 1300-1600 m sulle Prealpi e 1000-1300 m sulle Dolomiti; rispetto a domenica, temperature in contenuto aumento soprattutto a bassa quota; Libeccio sostenuto in quota.

Martedì 7

Cielo: Cielo all’inizio da coperto a molto nuvoloso, poi da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con schiarite più significative di sera e in montagna; parziali riduzioni della visibilità di sera in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Fenomeni fino al mattino sparsi o a tratti piuttosto diffusi e almeno localmente moderati, poi locali e modesti in rapida cessazione da sud-ovest; limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 1000-1300 m sulle Prealpi e 800-1100 m sulle Dolomiti.

Temperature: In quota, minime in diminuzione e raggiunte di sera; per il resto prevale un po’ di aumento, specie nei valori minimi a nord-est, fatta salva qualche lieve controtendenza a sud e ad ovest.

Venti: In quota perlopiù tesi dai quadranti sud-occidentali, ma con attenuazioni nelle ore pomeridiane; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla pianura più sud-orientale, prevalentemente moderati dai quadranti sud-occidentali; altrove spesso deboli e a tratti localmente moderati, nelle prime ore da nord-est e poi da sud-ovest.

Mare: In prevalenza mosso, ma a tratti anche molto mosso specie nel primo pomeriggio al largo, tendente comunque a divenire generalmente poco mosso a fine giornata.

Mercoledì 8

Cielo: Prevale nel complesso un cielo nuvoloso, ma con copertura un po’ più insistente sulla pianura e schiarite più significative in montagna; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Fino al pomeriggio generalmente assenti, di sera probabile qualche modesto fenomeno specie sulle zone centro-settentrionali, con limite delle eventuali lievi nevicate a circa 1100-1400 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomiti.

Temperature: Sulle zone montane contenute variazioni di carattere locale con prevalenza per le minime di diminuzioni nelle valli e aumenti ad alta quota, sulle zone pianeggianti valori generalmente stazionari o in lieve calo.

Venti: In quota da tesi a forti, dai quadranti sud-occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti meridionali sul litorale sud nonchè occasionalmente di sera da quelli nord-orientali sull’entroterra pianeggiante e sulle zone collinari.

Mare: Mosso di pomeriggio al largo, per il resto poco mosso.

Giovedì 9

Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche locale schiarita a tratti; fasi di precipitazioni sparse o a tratti piuttosto diffuse soprattutto sulle zone centro-settentrionali, con limite delle nevicate in temporaneo rialzo fino a circa 1200-1500 m sulle Prealpi e 1000-1300 m sulle Dolomiti; temperature minime in generale moderato aumento, massime in contenuto aumento salvo locale stazionarietà in montagna.

Venerdì 10

Variabilità residua, con alcuni addensamenti nuvolosi all’inizio e per il resto spazi di sereno via via più ampi; precipitazioni sparse in cessazione già al mattino, con limite delle eventuali residue nevicate in abbassamento fino ad alcuni fondovalle; calo termico, più sensibile riguardo ai valori minimi attesi di sera in quota; rinforzi di vento dai quadranti settentrionali in quota, episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana, Bora significativa sulla costa al mattino.

