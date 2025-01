Previsioni Meteo Veneto: passaggio di rapidi impulsi perturbati

MeteoWeb

“Un vasta circolazione ciclonica interessa il nord Europa determinando due rapidi impulsi perturbati sul Mediterraneo in passaggio martedì e tra giovedì e le prime ore di venerdì, che porteranno un po’ di precipitazioni sulla regione. Seguirà un temporaneo rialzo della pressione ed un nuovo calo tra sabato e domenica, ma generalmente senza precipitazioni associate. Le temperature si alzeranno ulteriormente giovedì, per poi calare nel fine settimana, specie nei valori minimi in quota“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nel corso del pomeriggio tendenza ad esaurimento delle precipitazioni, contestualmente ad un’attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite più significative verso sera; parziali riduzioni della visibilità dopo il tramonto in pianura e nelle valli. Temperature massime stazionarie o localmente in lieve rialzo. Venti in quota dai quadranti occidentali in attenuazione; in pianura in prevalenza deboli occidentali, solo a tratti moderati.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sono attese iniziali schiarite anche ampie, specie sulle zone montane; in pianura nebbie e nubi basse, specie sui settori meridionali. Nel corso della giornata tendenza ad aumento della nuvolosità ovunque.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, verso fine giornata saranno possibili deboli precipitazioni locali su pianura e Prealpi, eventualmente nevose oltre i 1400-1600 m.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In quota da tesi a forti, dai quadranti occidentali. In pianura deboli variabili fino a parte del pomeriggio, poi in prevalenza da nord-est deboli, a tratti moderati sulla costa.

Mare: Mosso di pomeriggio al largo, per il resto poco mosso.

Giovedì 9 in prevalenza nuvoloso in pianura, salvo possibili parziali schiarite nel pomeriggio/sera; in montagna da parzialmente nuvoloso al mattino, a poco nuvoloso nel pomeriggio, con comparse di schiarite. Possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Fino a metà mattina saranno probabili precipitazioni diffuse, a carattere sparso sui settori meridionali della pianura, con limite della neve intorno ai 1100/1300 m sulle Dolomiti e 1300/1500 m sulle Prealpi. In seguito precipitazioni in diradamento fino a risultare assenti nel pomeriggio.

Temperature: In generale rialzo, salvo stazionarietà dei valori massimi in quota.

Venti: Al primo mattino venti moderati/tesi da sud sulla costa, in seguito deboli occidentali. In quota tesi/forti dai quadranti occidentali fino al primo mattino, poi in attenuazione.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso al mattino.

Venerdì 10 parzialmente nuvoloso per tratti di nubi medio-alte, specie nella seconda parte della giornata. Saranno ancora probabili deboli precipitazioni sparse sulle zone montane, nevose oltre i 600-800 m sulle Dolomiti, 900-1100 m sulle Prealpi, fenomeni generalmente assenti in pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo sulle zone montane e raggiunte in serata; massime stazionarie, salvo risultare in calo in quota. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti occidentali, in pianura Bora tesa sulla costa, moderata nell’entroterra.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 11 sereno o al più poco nuvoloso, con buona visibilità. Generale calo termico, con valori minimi che si porteranno inferiori a zero anche sulla pianura interna, specie sulle zone centro-settentrionali. Bora tesa sulla costa, moderata nell’entroterra della pianura; in quota venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.