Previsioni meteo Veneto: sereno in montagna, nebbie diffuse in pianura con nubi basse verso sera

Un’ampia circolazione ciclonica con aria fredda insiste sull’Europa centro-settentrionale, pilotando sul Veneto correnti nord-occidentali in quota con effetti marginali quali una fase molto nuvolosa tra giovedì e venerdì mattina, rasserenamenti da venerdì pomeriggio a sabato con temperature in calo soprattutto riguardo ai valori minimi e nubi in nuovo relativo aumento domenica.

Pomeriggio/sera di Mercoledi 1

In montagna cielo sereno, o al più poco nuvoloso di sera, quando sono possibili locali foschie o nebbie in qualche fondovalle prealpino; in pianura cielo da sereno a poco nuvoloso ma con molte nebbie specie sulle zone centro-meridionali, in parziale diradamento diurno ed estensione verso sera a formare parecchie nubi basse.

Giovedi 2

Cielo: cielo nelle prime ore poco nuvoloso sulle zone montane e parzialmente nuvoloso su quelle pianeggianti, poi da nuvoloso a molto nuvoloso, anche coperto di sera; parziali riduzioni della visibilità anche per nebbie in pianura e in qualche fondovalle.

Precipitazioni: generalmente assenti, salvo a tratti qualche pioviggine in pianura e qualche fiocco di neve in montagna.

Temperature: prevalgono sulle zone pianeggianti un aumento salvo massime stazionarie o in locale leggera diminuzione sull’alta pianura, sulle zone montane una diminuzione salvo alcune moderate controtendenze nelle valli soprattutto riguardo alle minime.

Venti: in quota da moderati a tesi occidentali, anche forti dal pomeriggio sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti meridionali nelle ore pomeridiane sulla parte più a sud-est della pianura.

Venerdi 3

Cielo: cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto con foschie anche dense sulle zone pianeggianti, poi ampie schiarite a partire dalle zone montane fino ad aversi un cielo sereno o poco nuvoloso salvo residua copertura sulla parte sud-orientale della pianura.

Precipitazioni: fino al mattino fenomeni probabili in varie zone, a carattere di deboli piogge sparse sulle zone pianeggianti e al più di locali lievi nevicate su quelle montane, poi pressochè assenti.

Temperature: prevalgono in quota le diminuzioni, altrove per le minime le diminuzioni e per le massime gli aumenti, salvo alcune controtendenze al più moderate.

Venti: in quota nelle primissime ore tesi occidentali, anche forti sulle Prealpi, poi da tesi a moderati nord-occidentali; sulla pianura in genere dai quadranti nord-orientali, perlopiù moderati sulla costa e da deboli a temporaneamente moderati altrove; nelle valli in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con alcuni possibili episodi di Foehn.

Mare: in prevalenza poco mosso, ma a tratti anche mosso specie al largo.

Sabato 4

Cielo da sereno a poco nuvoloso; temperature generalmente in calo, salvo valori massimi stazionari o in leggero aumento sulla pianura centro-meridionale.

Domenica 5

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, salvo qualche spazio di sereno più probabile nella prima parte della giornata; precipitazioni generalmente assenti; temperature sulle zone montane in moderato aumento salvo locali contenute controtendenze nelle valli, sulla pianura minime perlopiù in contenuto aumento salvo locali lievi controtendenze e massime in diminuzione.

