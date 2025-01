Previsioni Meteo Veneto: tempo più variabile tra domenica e lunedì

MeteoWeb

“In questi giorni il Veneto si troverà sul confine tra un ‘alta pressione sull’Europa centrale e una zona interessata da nuclei depressionari in azione sul Mediterraneo occidentale. Inizialmente prevarrà l’influenza dell’anticiclone da Nord: il tempo sarà stabile con cielo sereno. Dal pomeriggio di sabato la pressione riprenderà a calare perché predominerà l’influsso delle correnti cicloniche, associate alla bassa pressione in risalita verso nord sul Mar di Sardegna; il tempo sarà quindi più variabile tra domenica e lunedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota moderati orientali; in pianura, in prevalenza da nord-est deboli nell’entroterra, moderati, a tratti tesi, lungo la costa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso tempo stabile con cielo in prevalenza sereno; dal tardo pomeriggio/sera aumento della nuvolosità sulle zone meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, salvo locali diminuzioni sui settori centrali della pianura; massime in aumento.

Venti: In quota moderati sud-orientali, nelle valli variabili. Sulle zone interne della pianura deboli di direzione variabile, tendenti a divenire deboli orientali verso sera; sulla costa, moderati/tesi da nord-est.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Domenica 19 sulle zone montane al mattino nubi irregolari alternate a schiarite; nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità. In pianura in prevalenza nuvoloso, salvo parziali e temporanee locali schiarite.

Precipitazioni: Saranno possibili deboli e sporadiche precipitazioni a carattere locale o sparso, dapprima sui settori centro-meridionali e occidentali, poi, nel pomeriggio anche sul resto della regione (probabilità nel complesso medio-bassa 25-50%). Limite delle eventuali deboli nevicate intorno ai 1600/1800 m sulle Prealpi, 1500/1700 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in generale aumento, massime in diminuzione.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli nell’entroterra, moderati sulla costa. In quota moderati da sud-est.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 20 parzialmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso, per nuvolosità variabile alternata a schiarite; precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime stazionarie o in locale aumento sui settori più settentrionali, massime in ripresa, localmente anche marcata in pianura. In quota venti moderati/deboli dai quadranti meridionali; in pianura deboli variabili.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 21 è atteso cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, specie su zone montane e sulla costa. Nelle ore più fredde saranno probabili foschie e nebbie in pianura. Temperature minime in calo, massime senza notevoli variazioni. Venti deboli variabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

