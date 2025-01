Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile fino a mercoledì

MeteoWeb

“Una circolazione ciclonica interesserà il Mediterraneo fino a martedì. Mercoledì l’ingresso di correnti umide da sud ovest precederà il passaggio di una saccatura a nord delle Alpi proveniente da ovest giovedì. Il tempo sulla regione sarà quindi variabile tra domenica e mercoledì, con fasi di deboli precipitazioni sparse, e presenza di frequente nuvolosità, specie in pianura. Giovedì precipitazioni sparse al mattino, in diradamento a partire dalle zone montane nel pomeriggio. Da venerdì pressione in aumento, con tempo più stabile e soleggiato in montagna, mentre la pianura sarà interessata da nubi basse e nebbie, in parziale diradamento durante il giorno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza nuvoloso, salvo temporanee e parziali locali schiarite. Probabili deboli precipitazioni inizialmente locali, poi sparse (probabilità medio-bassa 25-50%). Limite delle eventuali nevicate in calo verso sera fino a 1200/1400 m. Temperature massime stazionarie, in calo in quota. In quota venti deboli/moderati dai quadranti meridionali; in pianura fino a parte del pomeriggio deboli dai quadranti orientali, a tratti moderati sulla costa, poi deboli in rotazione da ovest.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in prevalenza nuvoloso al mattino, in seguito progressiva diminuzione della nuvolosità a partire da ovest, con schiarite anche ampie. Dopo il tramonto saranno probabili foschie e nebbie in pianura.

Precipitazioni: Fino a parte della mattinata saranno probabili deboli precipitazioni sparse (probabilità medio-alta 25-50%), in seguito generalmente assenti. Limite della neve intorno ai 1000-1300 m.

Temperature: Minime in calo, massime in lieve aumento.

Venti: In pianura in prevalenza deboli da ovest. In quota deboli settentrionali.

Mare: Calmo.

Mercoledì 22 sulle zone montane fino alle prime ore nubi irregolari alternate a schiarite, in seguito generale aumento della nuvolosità. In pianura in prevalenza molto nuvoloso o coperto con nubi basse foschie e nebbie, in parziale dissolvimento durante le ore centrali.

Precipitazioni: Fino a buona parte del pomeriggio generalmente assenti, poi saranno possibili deboli precipitazioni sparse, specie verso fine giornata (probabilità nel complesso medio-bassa 25-50%). Il limite della neve sarà intorno ai 1200/1300 m.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in calo.

Venti: In quota venti in rinforzo da sud-ovest. In pianura deboli variabili al mattino, poi deboli dai quadranti orientali.

Mare: Calmo.

Giovedì 23 fino al mattino cielo coperto, con precipitazioni da sparse a diffuse, nel pomeriggio probabile attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite, contestualmente ad un diradamento delle precipitazioni, a partire dai settori montani poi, verso sera, anche in pianura, fino ad esaurirsi entro fine giornata. Limite della neve intorno ai 1400/1600 m. Temperature in aumento in entrambi i valori. In quota venti tesi/forti da sud-ovest, in rotazione da nord/nord-ovest nel corso del pomeriggio.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 24 in pianura previste iniziali foschie e nebbie, in progressivo dissolvimento, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso; dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità. Sulle zone montane in prevalenza ben soleggiato. Temperature minime in calo, massime in ripresa. Venti in pianura deboli occidentali; in quota moderati dai quadranti occidentali.

