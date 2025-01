Previsioni Meteo Veneto: torna la pioggia per l’Epifania

MeteoWeb

“All’inizio in quota spicca la temporanea espansione dal Nord Africa verso l’Europa di un promontorio anticiclonico, seguito in breve da correnti umide sud-occidentali, prima di una perturbazione di origine nord-atlantica il cu transito è atteso per fine periodo; sul Veneto dunque prevalgono fino a sabato gli spazi di sereno con temperature in calo, poi fino a martedì pomeriggio la copertura nuvolosa con rialzo termico a partire dalle zone montane, precipitazioni soprattutto tra lunedì sera e martedì mattina seguite da schiarite e calo termico: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti residui sulla pianura centro-meridionale; possibili locali episodi di Foehn nelle valli; non si esclude qualche locale nebbia alla sera in pianura; rispetto a giovedì, temperature massime in aumento sulle zone pianeggianti e minime generalmente in calo, perlopiù raggiunte nelle ultime ore.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani nelle prime ore cielo sereno o poco nuvoloso, poi parzialmente nuvoloso; fino al mattino, possibili alcune nebbie sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In diminuzione, salvo locale stazionarietà in quota.

Venti: In quota dai quadranti nord-occidentali, moderati o a tratti tesi; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo possibili locali episodi di Foehn all’inizio; in pianura perlopiù dai quadranti nord-orientali, sulla costa da moderati a deboli e altrove generalmente deboli.

Mare: Al largo da mosso a poco mosso, sottocosta da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 5 cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche temporanea schiarita più probabile in montagna.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo a tratti qualche possibile leggero fenomeno più che altro nella seconda parte della giornata, con limite delle eventuali lievi nevicate via via più elevato dai fondovalle a quote dell’ordine dei 1500 m.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni su costa e pianura nord-orientale, per il resto in aumento; massime in diminuzione sulle zone pianeggianti, stazionarie o in leggero aumento nelle valli e in aumento ad alta quota.

Venti: In quota, da tesi occidentali a forti sud-occidentali; nelle valli e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile; altrove perlopiù dai quadranti nord-orientali, deboli salvo occasionali fasi di moderato rinforzo sul litorale.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 6 cielo in genere coperto; a tratti qualche modesta precipitazione più che altro sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane, con limite delle nevicate dell’ordine dei 1500 m; Libeccio sostenuto in quota; temperature minime sulla pianura sud-occidentale senza notevoli variazioni e altrove in aumento, anche sensibile sulle zone montane; temperature massime ad alta quota senza notevoli variazioni e per il resto in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 7 è atteso cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, ma con schiarite da sud specie dal pomeriggio in poi; precipitazioni perlopiù sparse e di moderata entità salvo possibili locali rovesci, con limite delle nevicate in abbassamento fino a quote dell’ordine dei 1000 m; sulla pianura temperature un po’ in aumento, salvo alcune contenute controtendenze soprattutto riguardo alle minime sulle zone centro-settentrionali; sulle zone montane, temperature minime in discreto calo e massime stazionarie o in leggera diminuzione.

