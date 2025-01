Previsioni Meteo Veneto, rinforzo dei venti e temperature in calo

MeteoWeb

Sull’arco alpino, in questi giorni prevalgono correnti settentrionali asciutte, inizialmente guidate da una circolazione ciclonica sull’Europa nordorientale, e dai primi giorni della settimana da un anticiclone che prenderà piede sull’Europa centrale; sul Veneto, il tempo sarà generalmente stabile, nettamente invernale e con cielo in gran parte sereno; le temperature saranno in calo fino a lunedì e poi vedranno una lenta ripresa nel corso della settimana. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “tra la tarda serata di domenica e il primo mattino di martedì rinforzo dei venti di bora su costa e pianura limitrofa: saranno spesso forti, anche con delle raffiche, specie nella giornata di lunedì e soprattutto sulla costa centro meridionale e pianura sud orientale”.

Pomeriggio/sera di Domenica 12

Cielo in prevalenza sereno. Temperature ancora in lieve calo. Venti in quota da nord-est, da moderati a tesi, anche forti di sera; nelle valli e sulla fascia pedemontana venti settentrionali, con possibili rinforzi di Foehn specie sulle zone occidentali; venti moderati di bora sulla costa e Delta del Po, fino a tesi dalla sera.

Lunedì 13

Cielo: Clima ventoso, con cielo in prevalenza sereno, salvo qualche nube alta sulle zone orientali dal pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stabili salvo variazioni di carattere locale; massime in lieve calo in pianura e lieve aumento sulle zone montane.

Venti: In montagna venti tesi nord-orientali, fino a forti o molto forti a quote medio-alte; venti moderati da nord sulle zone pedemontane e nelle valli, con locali rinforzi di foehn specie nella prima parte della giornata. Venti di bora tesi/forti sulla costa e sulle zone sudorientali della pianura; altrove in pianura perlopiù deboli orientali.

Mare: In prevalenza molto mosso, a tratti agitato al largo.

Martedì 14

Cielo: Cielo in prevalenza sereno salvo qualche tratto di nuvolosità alta in transito.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale aumento sulle zone montane, in pianura minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in lieve aumento.

Venti: In quota venti tesi da nordest. In pianura sulle zone interne venti in prevalenza deboli occidentali, residui venti di bora sulla pianura sudorientale, in attenuazione dal mattino, poi in prevalenza deboli/moderati da nord

Mare: In prevalenza mosso, poco mosso sulle zone settentrionali.

Mercoledì 15

Cielo in prevalenza poco nuvoloso per transito di nuvolosità alta nel corso della giornata, e qualche maggiore annuvolamento sulle zone orientali. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve aumento, sia le massime che le minime, salvo modesto calo dei valori massimi sulle zone alpine. Venti nord-orientali moderati in pianura orientale e sulla costa dalla serata.

Giovedì 16

Tempo generalmente stabile e soleggiato. Temperature in ulteriore generale aumento in pianura; stabili o in lieve calo sui rilievi. Venti nord-orientali moderati in pianura orientale e sulla costa.

