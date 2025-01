La prima luna piena del 2025 incanta Yosemite: uno spettacolo surreale | FOTO

MeteoWeb

La natura ci offre spesso spettacoli straordinari, e il 2025 non poteva iniziare in modo migliore: la prima Luna piena dell’anno, osservata dal maestoso Parco Nazionale di Yosemite, ha lasciato senza fiato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistere a questo evento. Yosemite è noto per i suoi paesaggi mozzafiato, ma durante la Luna piena il parco si trasforma in un luogo quasi surreale. Molti appassionati di fotografia si sono radunati, approfittando della rara opportunità di catturare immagini di una bellezza unica. Le foto pubblicate dalla pagina social The Space Academy non sono passate di certo inosservate.

Il Parco Nazionale di Yosemite, situato nella Sierra Nevada in California, è uno dei luoghi più iconici e spettacolari degli Stati Uniti. Fondato nel 1890, Yosemite è riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e attira milioni di visitatori ogni anno grazie alla sua straordinaria bellezza naturale e alla ricchezza di ecosistemi unici.

Il parco è celebre per i suoi paesaggi mozzafiato, tra cui:

El Capitan: una delle pareti rocciose più alte e celebri al mondo, meta ambita per gli appassionati di arrampicata.

Half Dome: un’imponente formazione granitica che domina l’orizzonte e offre un’avventura escursionistica unica.

Yosemite Falls: una delle cascate più alte del Nord America, spettacolare soprattutto in primavera quando l’acqua è abbondante.

Mariposa Grove: una foresta di maestose sequoie giganti, alcune delle quali hanno oltre 2.000 anni di età.

