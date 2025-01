Primo mercato contadino di Nairobi: un altro passo verso una rete mediterraneo-africana di sostenibilità

MeteoWeb

È stato inaugurato questa mattina, presso il Centro Commerciale Rosslyn Square (30516/33, Red Hill Link Road), il primo vero mercato contadino di Nairobi, un’iniziativa che segna una tappa fondamentale nella creazione di una rete di mercati agricoli tra il Mediterraneo e l’Africa. Il mercato, che opererà ogni sabato dalle 9 alle 16, è il frutto della Mediterranean and African Markets Initiative (MAMI-Farmers Markets), finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e realizzata dal CIHEAM Bari, in collaborazione con la World Farmers Markets Coalition e la Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. Un progetto reso possibile anche grazie al forte impegno dell’Ambasciata d’Italia in Kenya, guidata dall’Ambasciatore Roberto Natali.

L’inaugurazione di Nairobi rappresenta la seconda apertura di questa iniziativa, dopo quella che ha avuto luogo ad Alessandria d’Egitto pochi mesi fa, e segna un ulteriore passo nella costruzione di una rete che coinvolge paesi come Egitto, Tunisia, Libano, Kenya e Albania. Un network che non solo mira a promuovere una filiera agricola sostenibile e diretta, ma anche a rafforzare i legami tra agricoltori e consumatori, portando benefici concreti alle comunità locali e all’intero bacino mediterraneo-africano.

Un’offerta di qualità e sostenibilità

Ispirato al modello italiano di Campagna Amica, il Farmers Market di Nairobi sarà un punto di riferimento per la vendita diretta di prodotti locali freschi e di qualità. Circa 40 agricoltori locali prenderanno parte all’iniziativa, offrendo un’ampia gamma di prodotti, tra cui frutta e verdura, pane e prodotti da forno, miele, carni, tè, nocciole, pasta, caffè, fiori e lavorazioni artigianali in legno e tessuto. Ogni sabato, i consumatori potranno acquistare direttamente dai produttori, sostenendo un modello economico equo e solidale. Per questa prima apertura, c’è stata anche la presenza dei due cuochi contadini di Coldiretti Piero Ligorio e Alessia D’Anselmo che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i cuochi locali su temi legati alla sostenibilità e alla stagionalità dei cibi.

Crescita e inclusione per le comunità locali

Grazie al supporto legale di Fondazione Campagna Amica e con la partecipazione del Kenya National Farmers Federation (KENAF) è nata la Regional Coalition of Farmers Markets (RECOF), una nuova organizzazione che lavora per garantire l’inclusione degli agricoltori locali e assicurare il corretto funzionamento del mercato. Questo approccio mira a creare un circuito virtuoso di formazione, scambio di buone pratiche e inclusione sociale per rafforzare l’agricoltura locale.

Dennis Andaye, CEO di RECOF, uno dei promotori del progetto, sottolinea “l’importanza di creare una filiera corta che colleghi gli agricoltori al mercato, un’opportunità per i produttori e per i consumatori di accedere a prodotti freschi, sostenibili e di qualità, favorendo al contempo lo sviluppo delle comunità locali”.

Carmelo Troccoli, Direttore della Fondazione Campagna Amica e Direttore Generale della World Farmers Markets Coalition, afferma: “L’apertura del Farmers Market di Nairobi segna l’inizio di un percorso ambizioso che vuole dare dignità agli agricoltori, promuovendo stili di vita più sostenibili. Questo è solo il primo passo di un progetto che mira a espandersi in altre città del Kenya e oltre, contribuendo alla crescita dell’agricoltura sostenibile nella regione“.

Dominga Cotarella, Presidente di Terranostra, evidenzia l’importanza di “condividere le esperienze e le competenze europee per rendere l’agricoltura più competitiva e resistente. Vogliamo costruire legami di collaborazione e scambio che possano favorire un’agricoltura sempre più sostenibile e capace di adattarsi alle sfide future“.

L’apertura del Farmers Market di Nairobi rappresenta un secondo tassello fondamenta per un progetto ambizioso che continuerà a crescere nei prossimi anni. Già si sta lavorando a nuove aperture in Libano e Tunisia, con l’obiettivo di estendere la rete di mercati contadini e promuovere la sostenibilità in tutta la regione.

