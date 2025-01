La telecamera del citofono cattura il primo VIDEO in assoluto del suono e della vista di un meteorite

MeteoWeb

Una coppia in Canada ha rischiato di essere colpita da un meteorite che si è schiantato fuori casa loro appena due minuti dopo che erano usciti per una passeggiata, e la telecamera del loro citofono ha catturato lo schianto della roccia spaziale. Una sera dello scorso luglio, Joe Velaidum e la sua compagna, Laura Kelly, di Prince Edward Island, in Canada, sono tornati a casa dopo aver portato a spasso i loro cani, quando hanno trovato il loro marciapiede di mattoni macchiato di detriti polverosi. Una rara registrazione catturata dalla telecamera del loro citofono ha mostrato una roccia spaziale in rapido movimento che si è schiantata al suolo con un crepitio e un’esplosione di polvere.

“La cosa scioccante per me è che ero lì un paio di minuti prima di questo impatto“, ha detto Velaidum a CBC News. “Probabilmente mi avrebbe fatto a pezzi”.

Lui e Kelly hanno risciacquato il loro marciapiede subito dopo aver trovato i detriti. Ma sono riusciti a recuperare circa 7 grammi che erano sparsi su una chiazza d’erba adiacente e altri 88g usando un aspirapolvere e una calamita. La coppia ha inviato i campioni e la registrazione video all’Università di Alberta, dove Chris Herd, geologo e curatore della collezione di meteoriti dell’università, ha identificato l’evento come un impatto di meteorite, secondo una dichiarazione dell’università.

Il meteorite Charlottetown

Lunedì 13 gennaio, la Meteoritical Society lo ha ufficialmente chiamato meteorite Charlottetown, dal nome della città canadese in cui è atterrato.

“Questa è la prima volta che siamo stati in grado di registrare la caduta di un meteorite sia in video che in audio“, ha detto Herd a CTV News. Il meteorite era una comune condrite pietrosa che ha viaggiato sulla Terra dalla fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, e avrebbe viaggiato ad almeno 200km/h appena prima di colpire, ha detto.

Un raro avvistamento

Le rocce spaziali colpiscono costantemente l’atmosfera terrestre, ma la maggior parte passa inosservata, o bruciando prima di poter raggiungere la superficie o atterrando in aree remote. Le possibilità di assistere in prima persona all’impatto di un meteorite sono estremamente basse e pochissime persone nella storia si sono trovate vicine a un meteorite nel momento esatto dell’impatto.

