La principale raffineria del Paese acquista petrolio mediorientale e africano dopo le sanzioni 

MeteoWeb

Indian Oil Corp (IOC), la principale raffineria del Paese, ha acquistato 7 milioni di barili di greggio spot mediorientale e africano tramite gare d’appalto, tra cui il Murban di Abu Dhabi, poiché si prevede che le sanzioni statunitensi colpiranno le forniture dalla Russia. Lo hanno affermato alcune fonti commerciali. Le raffinerie indiane stanno aumentando gli acquisti di greggio mediorientale dai mercati spot, dopo che Washington venerdì scorso ha annunciato delle sanzioni radicali contro i produttori e le petroliere russe, interrompendo la fornitura dal secondo produttore al mondo e riducendo la disponibilità delle navi. Totsa, l’unità commerciale della major francese TotalEnergies, ha venduto il carico di greggio Murban da 2 milioni di barili a IOC su base di consegna.

Il carico è stato venduto ad un premio di almeno circa 5 dollari al barile in più rispetto alle quotazioni di Dubai quando convertito in base franco a bordo. Si prevede che anche altre raffinerie statali indiane emetteranno gare d’appalto per acquisti spot.

Le sanzioni

Le fonti hanno spiegato che le forniture di petrolio della Russia alle raffinerie statali indiane sono state colpite dalle sanzioni statunitensi su due produttori russi che hanno fornito all’India gradi di petrolio artico a basso tenore di zolfo come Novy Port, ARCO e Varandey. Gli altri acquisti di IOC includono una nave cisterna di greggio contenente 1 milione di barili ciascuno di greggio Agbami e Akpo della Nigeria e 1 milione di barili ciascuno di Rabi Light del Gabon da Shell e un’altra VLCC da 1 milione di barili ciascuno di greggio Agbami e Nemba dell’Angola da Chevron.

All’inizio di questa settimana, CIO ha lanciato offerte per il greggio acido e dolce da caricare tra la seconda metà di febbraio e la prima metà di marzo. I premi spot per il greggio del Medio Oriente ieri hanno esteso il loro rally al massimo in più di due anni, poiché la forte domanda dai principali importatori Cina e India per sostituire le forniture colpite dalle sanzioni da Russia e Iran ha fatto aumentare i prezzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.