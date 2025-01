I principali incendi a Los Angeles ancora fuori controllo: “non sappiamo quanti morti ci siano”

MeteoWeb

I due maggiori incendi che stanno devastando Los Angeles non sono ancora stati contenuti. Lo ha riferito Kristin Crowley, capo dei Vigili del Fuoco della città californiana. Secondo Crowley, nonostante il forte dispiegamento di pompieri, il contenimento dell’incendio che sta interessando quasi 7mila ettari nell’area di Pacific Palisades è allo “zero per cento”, così come quello del rogo che sta bruciando un’area di oltre 4mila ettari ad Altadena. Non si conosce il numero delle persone che hanno perso la vita a causa dei devastanti incendi che stanno colpendo la contea di Los Angeles, ha dichiarato in conferenza stampa lo sceriffo Robert Luna, spiegando che il suo Dipartimento sta collaborando con l’ufficio del medico legale per determinare le vittime.

In precedenza, le autorità avevano confermato la morte di almeno cinque persone. “Spero di sbagliarmi, ma penso che aumenterà” il numero delle vittime, ha affermato. “Questa è una crisi e non sappiamo cosa aspettarci. Siate pazienti con noi quando ci chiedete i numeri dei morti. Ora come ora, francamente, non lo sappiamo ancora. Prima o poi lo sapremo”, ha dichiarato Luna.

Circa 180mila persone nell’area di Los Angeles sono sotto ordine di evacuazione, ha aggiunto Luna. Altre 200mila persone sono state avvertite che farebbero meglio a lasciare le proprie case. L’intera Angeles National Forest è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza pubblica e di protezione delle risorse naturali almeno fino a mercoledì 15 gennaio alle 1200, ha annunciato il Servizio forestale di Los Angeles.

Circa 95.000 persone sono rimaste oggi senza elettricità nell’area di Los Angeles, ha affermato Janisse Quiñones, Ceo e ingegnere capo del Dipartimento idrico ed energetico di Los Angeles. Danni “significativi” sono stati registrati ai sistemi fognari, elettrici e di trasporto della contea a causa degli incendi boschivi, ha spiegato Mark Pestrella, direttore dei lavori pubblici della contea di Los Angeles. Migliaia di alberi sono stati abbattuti e c’è una “enorme quantità di detriti in tutte le comunità colpite dall’incendio”, ha affermato Pestrella. Detriti che possono essere tossici, ai quali occorre prestare attenzione e che devono essere rimossi da professionisti, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.