Progetto Stargate: dalle critiche di Elon Musk alla risposta di Trump

Donald Trump smorza i toni sulle critiche mosse da Elon Musk al progetto Stargate, la joint-venture per investimenti fino a 500 miliardi di dollari nell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale. A chi gli chiedeva un commento sulle parole di Musk, secondo il quale le tre società coinvolte non hanno i fondi per l’iniziativa, Trump ha detto: fra gli amministratori delegati firmatari c’è una persona che “a Elon non piace”. Il riferimento indiretto è a Sam Altman, il numero uno di OpenAI, con il quale Musk ha un contenzioso che va avanti da tempo.

