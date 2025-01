Strage al pronto soccorso, oltre 70 morti in un attacco con droni: “uccisi tutti i pazienti”

MeteoWeb

Più di 70 persone sono state uccise oggi in un attacco con droni da parte delle Forze di supporto rapido (RSF) su un ospedale nella città di al Fashir, nel Sudan occidentale. Lo ha dichiarato su X Mini Arko Minawi, governatore della regione del Darfur in Sudan. “Un drone delle Forze di supporto rapido ha colpito il pronto soccorso di un ospedale saudita. Hanno ucciso tutti i pazienti che erano all’interno. Il loro numero supera i 70” ha affermato Minawi. L’esercito sudanese e le RSF sono in conflitto da aprile 2023.

