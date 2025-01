Al Pronto Soccorso di Reggio Calabria arriva la figura di Caring nurse: di cosa si tratta

MeteoWeb

Al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è in funzione il nuovo servizio di “Caring nurse”, ovvero un infermiere dedicato esclusivamente all’accoglienza ed alla comunicazione con i pazienti e i loro familiari. L’iniziativa, promossa dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, risponde ai bisogni di informazioni dei familiari del paziente che arriva in Pronto Soccorso e che, a causa dell’enorme ed inappropriato numero di accessi provenienti da tutta la Provincia, vedono allungarsi i tempi di attesa, aumentando il senso di frustrazione e di impotenza che – come già successo – può sfociare anche in atti di violenza verbale o fisica nei confronti del personale ospedaliero.

L’Infermiere dedicato, competente sulle dinamiche del Pronto Soccorso, sui percorsi interni e sulle procedure specialistiche, costituirà un punto di riferimento affidabile e rassicurante per i familiari, in grado di comunicare in tempo reale l’iter diagnostico del percorso assistenziale una volta iniziata la procedura subito dopo la visita.

L’obiettivo

L’obiettivo di questo servizio è quello di sviluppare una comunicazione adeguata ed efficace per aiutare i familiari a comprendere ciò che accade ai loro cari riducendone, così, le preoccupazioni e consentendo di affrontare l’attesa con meno ansia e nervosismo. La figura del “Caring nurse” rappresenta un vantaggio anche per gli operatori sanitari del Pronto Soccorso, in quanto contribuisce a diminuire le distrazioni dovute alle più che legittime richieste di informazioni da parte dei parenti del paziente.

