Proseguono a Palermo le celebrazioni per i 25 anni dell’INGV

I prossimi 5 e 6 febbraio, presso l’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) proseguirà le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dalla sua istituzione. L’evento “L’INGV si racconta a Palermo”, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia, si inserisce all’interno del calendario di appuntamenti straordinari organizzati dall’INGV per raccontare le ricerche dell’Istituto sul Pianeta Terra e le sue attività da sempre al servizio della società.

Obiettivo delle due giornate di incontri, riflettere sugli obiettivi raggiunti e sulle sfide future per l’Ente, ma soprattutto coinvolgere i visitatori nelle attività quotidiane dell’INGV legate alle sue tre principali linee di ricerca: Ambiente, Terremoti e Vulcani.

“Siamo entusiasti di ospitare anche a Palermo le celebrazioni per i 25 anni dell’INGV”, racconta il Direttore della Sezione di Palermo dell’Istituto, Antonio Paonita. “La nostra Sezione vanta una lunga tradizione nello studio della Geochimica, una disciplina trasversale alle Scienze della Terra che ci ha permesso di combinare, all’interno di un unico evento, la presentazione al pubblico delle attività di tutti e tre i Dipartimenti del nostro grande Ente”.

Attraverso seminari divulgativi e percorsi guidati, il personale dell’INGV accompagnerà la comunità locale e gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado alla scoperta dell’impegno costante e della passione che anima i ricercatori dell’Istituto per comprendere sempre meglio il nostro Pianeta.

“Con questo evento desideriamo rafforzare il nostro storico rapporto con il territorio e aumentare nei cittadini la consapevolezza del ruolo strategico delle Geoscienze, in particolare della Geochimica dei fluidi, per la comprensione dei fenomeni naturali”, sottolinea Sergio Gurrieri, Dirigente di Ricerca dell’INGV.

L’evento “L’INGV si racconta a Palermo” sarà inaugurato mercoledì 5 febbraio con i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento Ambiente dell’INGV, Massimo Chiappini, e gli interventi di:

Carlo Doglioni , Presidente dell’INGV;

, Presidente dell’INGV; Gaetano Galvagno , Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana;

, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana; Roberto Lagalla , Sindaco di Palermo;

, Sindaco di Palermo; E.R. Mons. Corrado Lorefice , Arcivescovo di Palermo;

, Arcivescovo di Palermo; Alessandro Aricò , Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana;

, Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana; Massimo Midiri , Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo;

, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo; Pietro Alongi , Assessore alle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica del Comune di Palermo;

, Assessore alle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica del Comune di Palermo; Patrizia Valenti , Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana;

, Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana; Salvatore Cocina , Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana;

, Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana; Marco Anello , Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

, Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; Francesco Venerando Mantegna, Direttore Generale Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa Strategica.

A seguire, una serie di seminari scientifici dedicati alla mission dell’Istituto, all’esplorazione delle profondità marine, alla geologia di terremoti e tsunami e all’impatto della meteorologia spaziale sulle nostre attività di tutti i giorni.

Exhibit, laboratori interattivi, attività didattiche, giochi e dimostrazioni delle più moderne tecnologie scientifiche contribuiranno, inoltre, a far toccare con mano ai visitatori i fenomeni naturali.

La giornata di giovedì 6 febbraio sarà, invece, dedicata alle scuole: il Presidente dell’INGV e il Dirigente Vicario dell’USR Sicilia accoglieranno i giovani studenti per una mattinata all’insegna di cambiamenti climatici, Mediterraneo, ruolo della scienza nella comprensione dei fenomeni naturali e molto altro, che si concluderà con la consegna dei premi del concorso “Il Pianeta Terra. Ora!” bandito da INGV e URS Sicilia per sensibilizzare i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado sulle tematiche ambientali.

Nel corso delle due giornate, inoltre, sarà possibile visitare la mostra fotografica “La terra dei poveri cristi. Il terremoto del 1968 nel Belice”, curata dall’INGV in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo, e la mostra permanente dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva.

È previsto un annullo filatelico speciale curato da Poste Italiane in occasione dei 25 anni dell’INGV.

L’accesso all’evento “L’INGV si racconta a Palermo” è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’evento potrà essere seguito anche in streaming sul canale YouTube INGV Eventi.

I docenti che desiderino assistere ai seminari divulgativi in programma nei pomeriggi del 5 e del 6 febbraio possono iscriversi tramite piattaforma SOFIA (codice corso: 97371).

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili al seguente link.

