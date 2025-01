La Protezione Civile organizza un evento sulla riduzione del rischio da disastri

MeteoWeb

Il Dipartimento della Protezione Civile organizza una giornata di riflessione sulla Riduzione del Rischio da Disastri in una prospettiva europea e internazionale, nel solco dell’eredità lasciata dall’on. Giuseppe Zamberletti. L’evento si terrà venerdì 24 gennaio a partire dalle ore 9.00, presso l’auditorium di Via Vitorchiano 4 a Roma.

“Al centro dei lavori sarà il ricordo del fondatore della protezione civile italiana, nel sesto anniversario della sua scomparsa, e della sua visione ispiratrice dell’approccio italiano alla gestione dei rischi, di fronte a sfide come il cambiamento climatico e nuove emergenze che richiedono sempre più approcci innovativi e una rinnovata attenzione alla preparazione e alla sicurezza per uno sviluppo sostenibile”.

A intervenire saranno, tra gli altri, Nello Musumeci – Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Alfredo Mantovano – Sottosegretario di Stato, Fabio Ciciliano – Capo Dipartimento della Protezione, Hadja Lahbib – Commissaria europea per la Preparazione, Gestione delle Crisi ed Eguaglianza, e Kamal Kishore – Rappresentante Speciale del Segretario Generale per la Riduzione del Rischio da Disastro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Previste inoltre tavole rotonde tra esperti istituzionali su esperienze nazionali ed internazionali nel campo della governance della riduzione del rischio e sulle sfide internazionali attuali.

La giornata sarà anche l’occasione per la consegna al Governo italiano da parte del Commissario Lahbib del report finale del lavoro di “peer review” condotto nel 2024 e finalizzato ad analizzare punti di forza e il sistema italiano di lotta agli incendi boschivi, che sarà oggetto di un workshop tecnico dedicato nel pomeriggio.

