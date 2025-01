Pubblicati gli Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, Meloni: “essenziale che l’Italia sia all’avanguardia”

MeteoWeb

Sono stati pubblicati gli “Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale“, il documento che traccia la rotta per il futuro dell’Italia in un settore strategico per l’esplorazione scientifica, la sicurezza nazionale, la crescita economica e il progresso tecnologico. Gli indirizzi del Governo – cui ha lavorato il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT) e a cui hanno contribuito vari Ministri, istituzioni, imprese ed enti di ricerca – si concentrano su quattro assi principali:

l’ampliamento della conoscenza e dei benefici per la società;

la crescita e la competitività dell’ecosistema industriale nazionale;

la definizione di un contesto regolatorio efficace;

l’individuazione di aree prioritarie per lo sviluppo di collaborazioni internazionali.

“In un mondo in rapida evoluzione, è essenziale che l’Italia sia all’avanguardia, pronta a cogliere le opportunità e affrontare le sfide poste da questo dominio”, scrive nel suo messaggio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Crediamo fermamente nei valori della libertà, della democrazia e del progresso. E questo documento riflette questi valori, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prosperità per tutti i cittadini”. Il Presidente Meloni conclude: “Insieme, possiamo rafforzare il ruolo dell’Italia sulla scena internazionale e costruire un futuro migliore per le generazioni presenti e future”.

