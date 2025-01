Putin ordina al governo russo di collaborare con la Cina sull’IA

MeteoWeb

Il Presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al governo russo e alla banca statale Sberbank di sviluppare partnership tecnologiche di intelligenza artificiale (AI) con la Cina, secondo le istruzioni pubblicate sul portale web del Cremlino l’1 gennaio. L’alleanza di Mosca con Pechino ha aiutato la Russia ad accedere a tecnologie e attrezzature che sono state bloccate dalle sanzioni occidentali a causa dell’invasione dell’Ucraina. Putin ha detto al governo e a Sberbank di “garantire un’ulteriore cooperazione con la Repubblica Popolare Cinese nella ricerca e nello sviluppo tecnologico nel campo dell’intelligenza artificiale“. A Sberbank è stato affidato il compito di guidare lo sforzo di sviluppo dell’AI della Russia.

Le sanzioni internazionali hanno limitato la capacità della Russia di sviluppare il suo settore AI. I principali produttori di microchip non esportano più in Russia a causa delle restrizioni, sebbene il Paese ottenga ancora prodotti tramite venditori terzi in altri Paesi. Le unità di elaborazione grafica (GPU), microchip essenziali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sono state difficili da sostituire per la Russia, ha affermato il CEO di Sberbank German Gref nel 2023.

L’11 dicembre, Putin ha affermato di voler sviluppare una nuova AI Alliance Network con i membri dei BRICS e altri Paesi interessati. Sberbank ha affermato che le associazioni di intelligenza artificiale di Brasile, Cina, India e Sudafrica si erano già unite alla rete.

I legami Russia-Cina

La Cina ha rafforzato i suoi legami con la Russia dall’inizio della guerra su vasta scala del Cremlino contro l’Ucraina, sebbene Pechino abbia negato le accuse di sostenere gli sforzi militari della Russia. Il Presidente cinese Xi Jinping ha scambiato gli auguri di Capodanno con Putin il 31 dicembre, affermando che “la fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico tra le due parti hanno costantemente marciato verso un livello superiore sotto la guida strategica dei due leader”.

