L’incontro Putin-Trump e le sanzioni USA: il Cremlino allo scoperto

MeteoWeb

“Simili decisioni non possono che portare a una certa destabilizzazione del mercato energetico globale”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni riportate dai media russi in riferimento alle ultime sanzioni americane annunciate contro il settore energetico. “Non ci sono preparativi concreti” in corso, ma c’è la “volontà politica”. E’ invece il riferimento a un possibile incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump.

Ucraina: Cremlino: “soldati nordcoreani catturati da Kiev? No comment”

“Non possiamo commentare in nessun modo”. E’ quanto ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in riferimento alle parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo il quale “l’Ucraina è pronta a consegnare a Kim Jong Un i suoi soldati se riuscirà a organizzare uno scambio per i nostri combattenti che sono tenuti prigionieri in Russia”. Parole arrivate dopo che sabato l’Ucraina ha riferito di due soldati nordcoreani catturati nella regione russa del Kursk.

“Non sappiamo quale sia la realtà”, ha aggiunto Peskov nelle dichiarazioni riportate dall’agenzia russa Interfax. Mosca non ha mai confermato né smentito il dispiegamento di truppe nordcoreane nel Kursk.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.