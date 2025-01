Quando la Terra era viola: una teoria che riscrive la storia dell’astronomia

MeteoWeb

L’idea che la Terra primordiale potesse apparire viola, piuttosto che verde, rappresenta un’affascinante teoria scientifica conosciuta come “Ipotesi della Terra viola”. Questa ipotesi propone che le prime forme di vita fotosintetiche utilizzassero un pigmento chiamato retina, al posto della clorofilla, per catturare la luce solare necessaria alla loro sopravvivenza. Tale pigmento, assorbendo principalmente la luce verde e riflettendo quella rossa e blu, conferirebbe al paesaggio un caratteristico aspetto violaceo. La retina è un pigmento semplice ma efficiente, ancora oggi presente in alcuni microrganismi come gli Haloarchaea. Questi organismi utilizzano la retina per un processo chiamato fotosintesi anossigenica, una forma primitiva di conversione della luce solare che non produce ossigeno. La presenza di tale meccanismo suggerisce che la retina potrebbe rappresentare uno dei primi strumenti evolutivi utilizzati dalla vita per sfruttare l’energia solare.

A supportare questa ipotesi, diverse evidenze scientifiche puntano alla presenza di organismi primitivi basati sulla retina già miliardi di anni fa. La scoperta di componenti di membrane archeali in antichi sedimenti geologici indica che queste strutture erano presenti durante le prime fasi evolutive del nostro pianeta. Inoltre, la semplicità strutturale della retina rispetto alla clorofilla suggerisce che potrebbe essere stata il primo pigmento fotosintetico ad emergere, aprendo la strada all’evoluzione di sistemi più complessi.

Questa visione non si limita a rivelare dettagli intriganti sulla storia primordiale della Terra, ma estende le sue implicazioni ben oltre il nostro pianeta. Se la retina ha giocato un ruolo chiave nella prima evoluzione della vita terrestre, è plausibile che meccanismi simili possano essersi sviluppati su altri mondi. Gli esopianeti che orbitano attorno ad altre stelle potrebbero ospitare forme di vita basate sulla retina, creando biosignature uniche. La ricerca di tali segnali distintivi potrebbe diventare una delle priorità nell’esplorazione spaziale, guidando gli scienziati a rilevare la presenza di vita extraterrestre.

L’ipotesi della Terra viola offre quindi non solo uno sguardo suggestivo sul passato del nostro pianeta, ma anche una nuova prospettiva per comprendere come la vita potrebbe manifestarsi altrove nell’universo.

