“Quantum Technologies”: l’evento organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali dell’Associazione Arma Aeronautica

Il 30 gennaio 2025, presso l’Auditorium “A.Visconti” di Palazzo Aeronautica, in viale Pretoriano 18 – Roma, si terrà il Convegno dal titolo: “Quantum Technologies”. L’evento è organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali dell’Associazione Arma Aeronautica con la partecipazione, per un indirizzo di saluto, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e dei massimi esperti nazionali del settore di riferimento, sia dell’industria che dell’università e centri di ricerca. L’evento riunirà i principali esperti italiani provenienti dal mondo dell’industria e dell’Accademia, con un focus particolare sul settore della Difesa. L’obiettivo è fornire una panoramica completa delle Tecnologie Quantistiche, esplorando le sfide, le opportunità e le applicazioni pratiche nei tre ambiti chiave, analizzandone le implicazioni strategiche e socio-economiche. Attraverso il confronto tra esperti, l’evento si propone di evidenziare la necessità di un forte impegno nell’investire in questo settore per rimanere competitivi in un mercato globale in rapido sviluppo.

“Un’occasione imperdibile per chiunque voglia essere parte della nuova frontiera tecnologica e comprendere come le Tecnologie Quantistiche stiano plasmando il futuro della sicurezza, della difesa e dell’innovazione”, si legge nella nota.

Programma

08:30-09:00 Registrazione

09:00-09:10 Benvenuto e introduzione AAA e CESMA

Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi – Direttore CESMA

09:10-09:25 Quantum Sensing

Dott.ssa Noemi Ferrari – Co-founder & CTO, Quantum Ket

09:25-09:40 Quantum Computing

Dott. Federico Mattei – Direttore Quantum Development, IBM Italia

09:40-09:55 Quantum Communication

Ing. Luca Iuliano – Engineering Director CTO,Telsy

09:55-10:10 Quantum Education

Politecnico Torino

10:10-10:25 Quantum Defence

Prof.ssa Francesca Nanni – Head of Research & Development and Technology Innovation, Agenzia Industrie Difesa

10:25-10:50 Coffee Break

10:50-12:10 Tavola Rotonda “Quantum Technologies: una rivoluzione?”

Modera: Dott.ssa Silvia Vaccarezza – Giornalista, Rai 2

Intervengono:

Dott. Massimiliano Dispenza – Head of Quantum Technologies, Optronics and Advanced Materials Labs, Leonardo

Ing. Antonio Sturiale – Director Domain Telecommunication, Thales Alenia Space Italia

Dott. Davide Corbelletto – Distinguished Quantum Specialist & Team Leader, Intesa S. Paolo

Dott. Lanfranco Marasso – Head of International Digital Innovation & R&D, Almaviva

12:10-12:30 Intervento di chiusura, Gen. S.A. Luca Goretti – Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militareù

12:30-13:00 Saluti del Direttore CESMA, Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi.

