Il ricercatore INGV Fawzi Doumaz nominato nel Consiglio CNESE dell’Algeria

Fawzi Doumaz, Primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato chiamato a far parte dell’algerino Conseil National Economique, Social et Environnemental (CNESE), il Consiglio Nazionale Economico, Sociale e Ambientale della Presidenza della Repubblica Democratica Popolare di Algeria. Il CNESE è l’organo consultivo algerino istituito allo scopo di far sì che le decisioni politiche del Paese tengano conto delle opinioni e degli interessi di tutti i cittadini, non solo dei rappresentanti politici. Un ponte tra il governo e la società civile che mira ad ampliare la partecipazione al dibattito pubblico sulle questioni più importanti per il Paese rafforzando la democrazia, promuovendo lo sviluppo sostenibile e migliorando la qualità delle leggi e dei regolamenti.

Nato in Algeria, Fawzi Doumaz ha iniziato la sua carriera di ricercatore presso il Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) di Algeri. Nel 1996 si è trasferito in Italia per iniziare a lavorare alla generazione di modelli numerici del terreno ad alta risoluzione per studi geomorfologici e sismotettonici.

In qualità di membro della Commissione CNESE dedicata agli algerini residenti all’estero, Doumaz, già Direttore del Museo di Geoscienze di Rocca di Papa (INGV-MUGEOS) e Responsabile del Laboratorio di Geo-Archeometria e Geofisica Sperimentale dell’INGV, porterà il suo contributo di esperto nelle decisioni politiche riguardanti le Geoscienze, promuovendo e consolidando lo scambio di conoscenze e competenze tra Italia e Algeria, con particolare attenzione ai settori scientifici e tecnologici all’avanguardia.

