A Rimini la conferenza europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici

MeteoWeb

È ufficialmente aperta la call per la presentazione di proposte di sessione per ECCA2025, la Conferenza Europea sull’Adattamento ai Cambiamenti Climatici. L’evento si terrà dal 16 al 18 giugno 2025 nella splendida città di Rimini, Italia. ECCA2025 rappresenta un’importante occasione per condividere conoscenze, esperienze e soluzioni per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici. L’invito è rivolto a ricercatori, policy maker, professionisti e rappresentanti di organizzazioni interessate a proporre sessioni che rientrino in una delle seguenti cinque tematiche:

Convivere con gli estremi climatici

Gestire le città per il futuro

Proteggere le aree costiere e montane

Dimensioni umane e legali del cambiamento

Finanziamenti per l’adattamento

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.