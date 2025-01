Spazio, rinviato per maltempo il test in volo di Starship: la nuova data

MeteoWeb

Rinviato di 24 ore a causa del maltempo il test della nave Starship progettata da SpaceX per le future missioni su Luna e Marte. Lo rende noto sulla piattaforma X la stessa azienda di Elon Musk. Dopo il primo rinvio del 13 gennaio, il test in volo era previsto alle 23:00 italiane di oggi, ma le condizioni meteorologiche sulla base di lancio dell’azienda a Boca Chica (Texas) hanno costretto a rinviarlo a giovedì 16 gennaio. L’apertura della finestra di lancio, di 60 minuti, è prevista alle 23:00 italiane di domani.

Sarà il settimo volo di prova per il veicolo e ricalcherà in gran parte quanto già fatto negli ultimi due test, ma questa volta a bordo ci saranno anche 10 satelliti-modello da rilasciare in orbita. Il nuovo test è apparentemente simile agli ultimi due, con la cattura al volo del primo stadio e la discesa in mare del secondo, ma si prevedono tante novità a partire dalla presenza di un motore già usato in un test precedente, così come l’incremento del propellente, miglioramenti alle alette per la discesa e alla copertura termica e, infine, si rilascerà per la prima volta un carico composto da 10 modelli di satelliti Starlink.

Una volta operativa, Starship sarà interamente riutilizzabile e, grazie alla sua capacità di carico di 150 tonnellate, sarà in grado di portare in orbita decine di satelliti in un solo lancio.

