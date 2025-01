Meteo, temperature in picchiata, cresce il rischio ghiaccio sui sentieri: l’appello del Soccorso Alpino

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino e Speleologico ha recentemente emesso un importante avviso riguardante la sicurezza sui sentieri di montagna durante la stagione invernale. L’allarme è scattato in seguito a un incidente che ha visto due escursionisti scivolare su un terreno ghiacciato, richiedendo l’intervento dei soccorritori. Le condizioni meteorologiche attuali stanno creando situazioni particolarmente insidiose sui sentieri montani. Le basse temperature, in combinazione con le recenti precipitazioni, hanno trasformato molti tratti in vere e proprie lastre di ghiaccio, rendendo l’escursionismo potenzialmente pericoloso. Il Soccorso Alpino sottolinea che queste condizioni si verificano spesso quando piove sulla neve già presente e successivamente le temperature scendono bruscamente.

Gli esperti del Soccorso Alpino enfatizzano l’importanza di una preparazione adeguata prima di intraprendere qualsiasi escursione in questo periodo. In particolare, si raccomanda vivamente l’utilizzo di attrezzature specifiche per affrontare i terreni ghiacciati. Le comuni “catenelle” da applicare agli scarponi, spesso considerate sufficienti da molti escursionisti, si rivelano in realtà inadeguate, soprattutto sui pendii più ripidi.

Per garantire la propria sicurezza, gli escursionisti dovrebbero dotarsi di equipaggiamento professionale, come ramponi e piccozze, e possedere le competenze necessarie per utilizzarli correttamente. Inoltre, è fondamentale informarsi sulle condizioni meteorologiche e del terreno prima di partire, e valutare attentamente le proprie capacità in relazione al percorso pianificato.

Il Soccorso Alpino ricorda che la prevenzione è la chiave per evitare incidenti in montagna. Prestare attenzione alle previsioni meteorologiche, scegliere itinerari adatti al proprio livello di esperienza e essere equipaggiati correttamente sono passi essenziali per godere in sicurezza della bellezza dei paesaggi montani invernali.

Questo avviso serve come promemoria dell’importanza di approcciarsi alla montagna con rispetto e preparazione, specialmente durante i mesi più freddi. La sicurezza in montagna è una responsabilità condivisa tra escursionisti e servizi di soccorso, e solo attraverso una consapevolezza diffusa e un comportamento prudente si possono prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

Camminare su terreno ghiacciato richiede particolare attenzione e preparazione per garantire la propria sicurezza. La scelta dell’attrezzatura è fondamentale: calzature adeguate, come scarponi da trekking impermeabili con suola rigida e antiscivolo, sono indispensabili per mantenere una buona aderenza. Nei tratti più impegnativi, l’uso di ramponi o ramponcini offre una presa maggiore, mentre su pendii ripidi una piccozza può risultare utile per migliorare equilibrio e stabilità. Bastoncini da trekking, inoltre, aiutano a mantenere l’equilibrio e a ridurre lo sforzo sulle articolazioni.

La tecnica di camminata gioca un ruolo cruciale per evitare scivolate. È consigliabile procedere con passi corti e misurati, spostando il peso in modo graduale e mantenendo una postura stabile, con il corpo leggermente inclinato in avanti e le ginocchia flesse. In condizioni particolarmente scivolose, si può adottare la cosiddetta “tecnica del pinguino”, camminando con il centro di gravità spostato sulla gamba in movimento.

Anche la valutazione del terreno è un aspetto essenziale. È importante prestare attenzione alle superfici esposte, come i versanti a nord e le zone in ombra, dove il ghiaccio si forma più facilmente. Occorre essere cauti anche con il ghiaccio nascosto sotto neve o foglie, che può risultare particolarmente insidioso, e valutare sempre la pendenza per adeguare la tecnica di progressione.

Prima di avventurarsi, una buona pianificazione può fare la differenza. Consultare le previsioni meteo e le condizioni del terreno permette di evitare situazioni di rischio. Portare con sé un kit di primo soccorso, una coperta termica e un telefono cellulare carico garantisce maggiore sicurezza in caso di emergenza. Inoltre, vestirsi a strati consente di affrontare al meglio le variazioni di temperatura durante l’escursione.

Infine, è fondamentale mantenere un comportamento prudente. Anche i percorsi più semplici possono diventare pericolosi con il ghiaccio, quindi è importante non sottovalutare i rischi. In caso di peggioramento delle condizioni, interrompere l’escursione è la scelta più saggia. Per maggiore sicurezza, è consigliabile muoversi in gruppo e non affrontare mai terreni ghiacciati da soli.

Seguendo queste linee guida e mantenendo un alto livello di attenzione, è possibile affrontare in sicurezza i percorsi su terreno ghiacciato, riducendo significativamente il rischio di incidenti e godendo appieno dell’esperienza all’aperto.

